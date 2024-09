Elhangzott, hogy korábban eltűnt a hunyadivárosi szekérkerék a Hunyadi János térről. Pászti András elmondta, hogy a kerék visszakerült eredeti helyére, sőt restaurálta Lakatos Pál Sándor szobrászművész, védőburkolatot és új festést kapott. A nándorfehérvári diadal 568. évfordulóján pedig ünnepélyes keretek között átadták. Az ünnepi beszédet Bán János, a Hunyadi-sorozatot Bán Mór néven alkotó író mondta. A teret az egyik villamostechnikai cég felajánlása nyomán reflektorokkal világítják meg, ami a tér biztonságát is nagyban növeli. Az átadóról portálunk is beszámolt.

Pászti András

Pászti Andrástól elhangzott, hogy a közelmúltban leaszfaltozták a Szilágyi Erzsébet utca végét. Az utca végén lakók összefogtak a várossal, és mintegy 7-7 millió forintot tett bele a beruházásba a város és a lakóközösség. A felújítás 60 méteres szakaszon történt meg. Az Akikért a Déli Harang Szól Egyesülettel közösen a városrész finanszírozta a fa ültetést is az érintett szakaszon. Kínai törpe körtefákat ültettek, melyek bírják a mostani klímát. A Hunyadivárosban ez már a második ilyen lakossági önerős útfelújítás, az első a Görbe utca elejét érintette 4 évvel ezelőtt. Pászti András hangsúlyozta, hogy más utcák lakóinak is érdemes mérlegelni azt a lehetőséget, hogy a közösség összefogjon egy út felújítása érdekében, amihez a város is támogatást nyújt.

Pászti András elmondta: szeretnék megtartani immár a huszadik alkalommal a Hunyadivárosi Napokat szeptember harmadik hétvégéjén. A rendezvény a kultúrát helyezi fókuszba, és lehetőséget biztosítanak a szervezők a hunyadivárosi művészek bemutatkozására. A tervek szerint a több napos rendezvény központja a közösségi ház lesz.