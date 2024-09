Az Embraer KC–390 Millennium nem először szállt le a kecskeméti kifutópályára. Mint arról akkor beszámoltunk, idén áprilisban több mint két hetet töltött a kecskeméti repülőbázison, amikor a speciális NATO kommunikációs eszközök beépítését és ezek validációját hajtották végre brazil, portugál, német és magyar szakemberek. A magyarországi tartózkodása után Brazíliába – a gyártási munkálatok befejezésére – visszatérő gép csütörtökön végső állomáshelyére érkezett.

Megérezett a honvédség vadonatúj KC–390-es szállító repülőgépe Kecskemétre

Fotó: Bús Csaba

A Magyar Honvédség az AN–26-os katonai szállító repülőgépek hadrendből történő kivonása és az egyre növekvő katonai szállítási igények nyomán két Embraer KC–390 típusú szállító repülőgépet szerez be, melyekkel a honvédség újabb képességgel bővül a katonai légi szállítás terén. Az akár 26 tonna hasznos terhet is szállítani képes géptípus magyar változata alkalmas légi utántöltésre, és intenzív ellátásra szoruló betegek, illetve sérültek ápolására szolgáló betegágyak befogadására is.

A típus kiválasztásánál fontos szempont volt, hogy a repülőgép felszereltsége többféle szerepkörben is lehetővé tegye az alkalmazást. A légi utántöltő képesség az elsők közt szerepelt, hiszen a Gripenek alkalmasak erre, de mindezidáig korlátozott lehetőség volt ezt a képességet fenntartani. Nagyon fontos tulajdonság a nagy tömegű teher szállítása, és ezzel együtt annak ejtőernyővel történő célba juttatása.

A KC–390-hez hasonló képességekkel a Magyar Légierő eddig nem rendelkezett.

A gép magyar lajstromba kerülése a megérkezését követő napokban, a hazai átadási procedúrát követően történik meg, hogy ezután megkezdődhessen a magyar szakszemélyzetek gyakorlati kiképzése a típuson.

Ezzel a géppel a legmodernebb eszközökkel rendelkezik majd hazánk egy esetleges egészségügy kimenekítésre, hiszen teljes körűen felszerelt betegágynak a repülőgépbe való integrációját is tartalmazza a KC–390 katonai szállító repülőgép.

Jelenleg négy pilóta és öt load master (rakodásvezető) képzése fejeződött be a gyártó brazíliai képzési központjában, míg a második csoport repülőműszaki szakember éppen csak elkezdte több hónapos képzését. Ez évben tíz repülőműszaki szakember már sikeresen teljesítette a típusátképzés vizsgáit, és a repülőgép megérkezését követően tovább folytatják a gyakorlati képzésüket, immár hazai pályán, saját repülőgépen. Így hamarosan a frissen kiképzett műszaki és hajózó személyzettel kezdhetik el a repülőgép üzemeltetését a repülőgépgyártó helyszíni támogatása mellett.