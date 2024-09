Szombaton tartották a Kecskeméti Sportiskola 16. szezonjának évnyitóját. A 13 szakosztályban sportoló növendékek és a szüleik megtöltötték a Messzi István Sportcsarnok fő lelátóját. A rendezvényen díjazták az előző idény legjobb sportolóit.

Több mint 1200 sportolóval indította el 16. szezonját a Kecskeméti Sportiskola

Fotó: Bús Csaba

Koncertek, főzőverseny és közösségi programok három napon át, mindez a pénteken megkezdődött, immár 20. alkalommal megrendezett Hunyadivárosi Napokon, melynek fő helyszínét az új közösségi ház adja.

A szüretek idén a vártnál is előbb véget értek. Így történt ez a soltvadkerti Frittmann Borászatnál is, melyről képviselője Frittmann Péter a Rádió 1 Gong Téma műsorában mesélt, illetve beszámolt legújabb sikereikről. A borászatuk ugyanis Magyarország legszebb szőlőbirtoka lett Nagybirtok kategóriában és az abszolút első helyet is elnyerte.

A homokhátsági kukorica termés egy részét takarmányozás helyett eltüzelik. Helyenként mérgező toxinnal fertőzöttek a betakarított szemek.

Szombaton délelőtt ünnepi műsort és emlékmű-avatást, délután és az est folyamán pedig hagyományőrző és szórakoztató programokat tartottak a határ menti településen. Korbély László polgármester Csikéria önállóvá válásának történetét is felelevenítette.

Mint azt korábban is jeleztük, a bajai operatív törzs minden reggel ülésezik az árvíz kapcsán. A szombati ülésen is értékelték az éjszaka eseményeit és meghatározták az árvízi védekezés napi feladatokat.

Péntek délután huszonegy kondérban főztek Bócsán a Dudás Lajos emlékére XIX. alkalommal megrendezett versenyen. A csapatok többnyire pörköltet készítettek, a mintákat pedig a helyi, jól ismert szakemberek minősítették a főzőverseny végén.

A világhírű szaxofon- és pánsípművész, zeneszerző St. Martin, azaz Szentmártoni Imre volt a vendége a minap a Szecsődi Udvarház Alkotók és Előadók Klubjának. A magyar instrumentális zene első számú előadója hangszerei mellett verseit és festményeit is elhozta Kerekegyházára.

Kalocsa-Meszesnél, a dunai védgát árvíz sújtott oldalán napok óta szolgálatot teljesítő polgárőrök pénteken 20 óra körül egy idősebb férfire lettek figyelmesek. A 65 éves nyugdíjas a kalocsai polgárőrök felszólítása ellenére is a Kék Duna Vendéglőnél lezárt, víz alatt lévő terület irányába tartott. Nem sokkal később elmerült az erős sodrású vízben.