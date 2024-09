Már most is sok pályázat áll nyitva a gazdálkodók előtt, de ősszel valódi dömping várható. Összességében több tízezer milliárd forint sorsa dől el – egyebek mellett erről is szólt a kiskunhalasi gazdafórum.

Fotó: Sebestyén Hajnalka

Szeptember 11-én rendezték meg a Mercedes-Benz Gyár Nemzeti Kosárlabda Akadémia évnyitó ünnepségét. Az Akadémia a 12. évadjának az „Élj Együtt a Sporttal!” jelmondattal vág neki. Az eseményen bejelentették, hogy a kecskeméti szervezet területi alközpontként működik a jövőben, valamint a Sportoló Nemzet Programot is népszerűsítették.

A Bács-Kiskun vármegyei nyomozók vádemelést javasolnak egy 73 éves dunavecsei férfivel szemben, aki kezdetben tagadta, hogy bántalmazta párját.

Európa szerte szeptember 16. és 22. között rendezik meg az Európai Mobilitási Hetet, amelynek az Autómentes nap lesz a záróeseménye. A kezdeményezéshez idén is csatlakozik Kecskemét, sokszínű programmal. Lesz okos pad, KRESZ szafari és kerékpáros felvonulás is.

Szerdán szurkolói ankétot tartott a KTE a Széktói Stadionban, melyre ismét sokan és sok kérdéssel érkeztek. A közel kettő órás beszélgetés során a klubvezetést és a játékosokat is kérdezhették, akik minden kérdésre válaszoltak is.

A Kecskeméti Járásbíróság egy hónapra elrendelte a letartóztatását egy 22 éves tiszakécskei férfinak, akit kifosztással és lopással gyanúsítanak – közölte a Kecskeméti Törvényszék Sajtóosztálya.

Az előző hétvégén még kánikula, igazi strandidő volt, most hétvégén azonban a 30 fok feletti hőmérsékletek a felére csökkennek, és beköszönt az igazi ősz. Csapadék is várható, ez viszont az allergiásoknak és a mezőgazdaságnak jó hír. Ország Ferenc kecskeméti meteorológussal beszélgettünk.

A szeptember 12-én tartott Bács-Kiskun Vármegyei Értéktár Konferencia keretein belül 19 vármegyei értékkel bővült a megyei értéktár. Immáron 58 településről összesen 333 értéke van Bács-Kiskun vármegyének. A vármegyei értéktárba idén a kecskeméti városháza is bekerült.

A közgyűlés február 15-i ülésén döntött a közvilágítást vizsgáló bizottság felállításáról. A bizottság a csütörtöki közgyűlésre nyújtotta be a Kecskemét közvilágításának vizsgálatáról szóló jelentését, amit Leviczky Cirill (Fidesz-KDNP) elnök ismertetett. A napirendi pont tárgyalásakor szó volt a kecskeméti közvilágítás átfogó fejlesztéséről, ami az áramellátás kapacitásbővítésével valósulhat meg, 2028-ban, vagy azt követően.