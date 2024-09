A bevásárlóközösség korábban a Műkertvárosban üzemelt. Már 2011-ben létrejött ez a közösség, ám 2018-ban átmenetileg megszűnt. Rátkai Edit azonban nem adta fel, és a Covid után ismét létrehozta a közösséget, amely a termelők létszáma és a vásárlók érdeklődése alapján egyértelműen sikeres.

Új helyszínre, a Kápolna utca 22. szám alá költözött a Kecskeméti Szatyor Bevásárlóközösség

Fotó: Vizi Zalán

A bevásárlóközösség szeptember 6-án nyitotta meg új helyszínének kapuit, immáron a belvárosban, a Kápolna utca 22. szám alatt (régi Kiss Fotó) várják az érdeklődőket.

– A Szatyor Közösségnek több célja is van, az egyik legfontosabb, hogy elérjük, hogy az emberek ne a multikban vásárolják meg a többszáz kilométert utazó zöldségeket és gyümölcsöket, hanem a helyi termelők termékeit fogyasszák – nyilatkozta hírportálunknak Rátkai Edit, a Kecskeméti Szatyor Közösség Egyesület alelnöke. – A szemléletformálást is előtérbe helyezzük, szeretnénk, ha az emberek környezettudatosabban élnének – fűzte hozzá az alelnök.

A helyi termelőktől a Kecskeméti Szatyor Közösség oldalán online megrendelt termékeket péntekenként 16 és 18 óra között lehet átvenni immáron a Kápolna utcán.

Rátkai Edit hozzátette, a helyi termelőkkel minden esetben szerződést kötnek, és szakértők döntik el, hogy az adott termelő megfelelő körülmények között, mindenféle vegyszerek felhasználása nélkül dolgozik-e.

A kecskeméti bevásárlóközösség mozgatórugói az önkéntesek, akik áldozatos munkájukkal járulnak hozzá ahhoz, hogy a közösség valóban közösen értéket teremtsen. A Nyíregyházi Kosár Közösség tanfolyamát is több kecskeméti önkéntes elvégezte annak érdekében, hogy elsajátítsák azt a modellt, hogyan lehet bevásárlóközösséget működtetni. Emellett a Közélet Iskolája szervezésében is több képzést tartanak a Kecskeméti Szatyor Bevásárlóközösség tagjainak. – Vezetőképzésen, önkéntes toborzás és stratégiai tervezés képzésen vettünk részt önkéntesen – mondta Kálmán-Juhász Orsolya, aki vásárlóként került a közösségbe, majd önkéntesként, hatalmas belső motivációval dolgozik a Kecskeméti Szatyor sikeréért. – Muszáj, hogy az emberek megtanuljanak együtt működni. A még életben maradt, az időjárási anomáliákat is túlélő, kevesebb támogatáshoz jutó kisebb termelőknek adunk teret, őket kötjük össze azokkal a vásárlókkal, akik tudatosan a helyi termékeket szeretnék fogyasztani. Az erőnk a közösségben és a kölcsönös kapcsolatban rejlik – tette hozzá Kálmán-Juhász Orsolya.