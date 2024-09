A jegyző arra is kitért, hogy az előző évekhez hasonlóan a pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett adózók esetében az I. félévre postázott egyenlegértesítő küldemény a II. féléves építményadó fizetési kötelezettséget tartalmazó készpénz-átutalási megbízásokat, vagyis a csekket is tartalmazta. Ezért az adóhatóság a II. félévi kötelezettségekről újabb értesítőt, készpénz-átutalási megbízást nem fog küldeni. Temesvári Péter felhívta az adózók figyelmét, hogy a befizetéssel kapcsolatban különös körültekintéssel járjanak el. A jegyző javasolja, hogy, hogy közvetlenül a befizetést megelőzően ellenőrizzék aktuális adószámla-egyenleget az E-Önkormányzat Portálon, ahol akár azonnal teljesíthetik is a befizetést elektronikus úton, bankkártyával.

Forrás: shutterstock.com / illusztráció

További részletes tájékoztatót olvashatnak az adózók a város honlapján.