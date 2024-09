Az elmúlt években számos alkalommal beszámoltunk a Kecskeméti Református Gimnázium diákjáról, Hegedűs Mártonról, akinek tehetsége országosan, sőt nemzetközileg is kiemelkedő kémiából. Nyár végén Mexikóban a magyar csapattal együtt győzött a Nemzetközi Kémia Tornán.

Hegedűs Márton kémiazseni Lengyelországi versenyen

Fotó: Beküldött fotó

Igazi zseni

Marci Tiszakécskén nőtt fel, már gyermekként hatalmas érdeklődést mutatott a kémia iránt. Középiskolai tanulmányai során a Kecskeméti Református Gimnázium nagyszerű mentorokra talált, elsősorban Tóth Imre kémia tanár, és Hajdúné Dénes Julianna laboráns személyében. Sorra remekelt versenyeken, folyamatosan képezte magát. A 11. évfolyamtól magántanuló lett, majd 12. osztálytól már kémiából végzett kutatási munkát Budapesten, a HUN-REN funkcionális szerves anyagok kutatócsoportjánál. Ezekben a napokban kezdi meg felsőoktatási tanulmányait Budapesten az ELTE TTK kémia szakán.

Kutatási területe a Katenán

A tanévet is remekül zárta, bekerült a 33. Országos Tudományos és Innovációs Olimpia legjobb, legtehetségesebb fiatal feltalálói és tudósai TOP10-es körébe. Első helyezést ért el a Katenán – Együtt vagy külön? című munkájával.

A 2016-os kémiai Nobel-díjat Jean-Pierre Sauvage, Fraser Stoddart és Ben Feringa nyerték el a molekuláris gépekkel való kutatási munkájukért. Ez egy igen új kutatási terület, mely a jövőben számos felhasználási területben érvényesülhet. Marci kutatási munkája is egy ilyen molekuláris gépről szól. Egy fényérzékeny katenán egységgel foglalkozik, pontosabban egy fotokapcsolóval funkcionalizált katenán megtervezésével és szintézisével tevékenykedik, mely fény hatására mozgatható.

Mexikói aranyérem

Marcinak a nyáron nem sok ideje maradt nyaralásra, de nem bánja, hiszen tehetségének köszönhetően eljutott Mexikóig. Tagja volt a Nemzetközi Kémiai Tornára (IchTo) kijutott magyar csapatnak, melybe országos versenyeredményei alapján válogatták be. Az angol nyelven zajló verseny nem ismeretlen számára, tavaly is a magyar csapat tagja volt, akkor Grúziában mérték össze tudásukat, ahol aranyérmet szereztek és ő különdíjat is nyert. A verseny nehézsége abban rejlik, hogy ez egy nyílt végű problémamegoldó megmérettetés.