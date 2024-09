Barack fügével és citrommal

A befőzési szezonból még bő két hónap van hátra, így még van mit a „tejbe aprítania” a kunbaracsi jegyzőnek.

– Magyar barackból, közismertebb nevén parasztbarackból főzök lekvárt, fügével és citrommal ízesítve. Tervben van a marmelád, vagyis a narancslekvár, ami nagyon finom és sütemények kekszek mellé kiváló, de akár karácsonyi ajándék is lehet. A boltokban sokféle lekvár található, de a házi készítésűnél nincs finomabbat. Ám nem csak az íze a kiváló, hanem egészségünkre is jótékony hatással van. A szilva lekvár gazdag rostforrás, stabilizálja a vércukorszintet. A szederből főzött lekvár hashajtó hatása ismert, ezenkívül jó gyomor-, vese- és hólyagpanaszokra. A birsalmának is rengeteg jótékony hatása van magas vitamin és ásványi anyag tartalma. Úgy hiszem, hogy mindenképpen érdemes belevágni az otthoni lekvárfőzésbe, már csak azért is, mert nincs annál jobb érzés, mint egy saját készítésű, ízekben gazdag lekvárt leemelni spájzunk polcáról – tette hozzá Lőrincz Edit.

Díjakkal jutalmazták lekvárjait

Lőrincz Edit közel egy évtizede résztvevője kecskeméti Aranyhomok Térségi Lekvárversenynek. Édességeivel minden esztendőben az élmezőnyben végez. Tavaly bazsalikomos szamócalekvárja első, idén „bogyósok körtéje” második lett.