Az önálló településsé válásának 75. évfordulóját ünneplő Harkakötöny kápolnája felújítására magánszemélyek és civil egyesületek ajánlották fel a szükséges anyagi forrást. Ugyancsak felajánlásból készült el a kápolna új haranglába is. A korábbi fából készült harangláb a kápolna kertjének végében volt, amely mostanra teljesen elkorhadt. Az új, fémből készült haranglábat a kápolna bejárata mellé állították fel és helyezték el rajta a 95 évvel ezelőtt kapott régi harangot. Az új haranglábra automatizált szerkezetet is szereltek, amely távvezérléssel is működtethető.

Fotó: Pozsgai Ákos

A kívül-belül megújult kápolnát és az új haranglábat a haranggal együtt, valamint a Jézus Krisztus feszülettel kiegészült Maksa-keresztet, amelyet még a kilencvenes évek elején az erdélyi testvértelepülés, Maksa ajánlott fel Harkakötöny számára, Seffer Attila kiskunhalasi római katolikus plébános szentelte és áldotta meg.