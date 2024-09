A haranglábak felújításának egyik mozgatórugója Csáki Béla, a település korábbi polgármestere volt. Köszöntőjében elmondta, régi vágya teljesült azzal, hogy megvalósult a Jakabi-hegyi harangláb felújítása és villamosítása. Személyes kötődés is fűzi ehhez a haranghoz, hiszen évtizedekkel ezelőtt szülei a közelben művelték szőlőültetvényüket, gyerekként sokszor csodálattal hallgatta a harangzúgást.

Megszentelték a felújtított haranglábat

Fotó: Vajda Piroska

Hangszerbe öntött imádság

A falu díszpolgára arról is beszélt, hogy a harangokat nem véletlenül állították elődeink. Európában a 11. századtól terjedt el a harang, mely világi és vallási értelemben azonos megítélésű hangszerbe öntött imádság és üzenet. Ha a vallásos ember reggel, délben, este meghallja az égiekre gondolva imádkozik. Ha nem hívő ember hallja, az is megérti összetéveszthetetlen üzenetét: meghalt valaki, talán ünnepelnek, a nándorfehérvári diadalra emlékeznek, vagy népiesen mondva: húzzák a leves marsot. A harangok percenkénti ütésszáma 30-80 között az emberi szívre is megnyugtatóan hat, mint az anya szívdobbanása a pici babára. Ezért nem tud senki közömbös maradni, valamilyen módon mindenki reagál a harangszóra – fogalmazott Csáki Béla.

Felidézte azt is, hogy egykor a településen nagy hagyománya volt a szőlőtermesztésnek. Ennek okán egyes szőlős településrészeket szőlőhegynek – Gyeneshegy, Májerhegy, Grófhegy (Zsidóhegy), és az Öregjakabihegy – nevezték el. Ezeket az elnevezéseket az idősebbek még ma is használják. A csősz feladata a szőlőhegy védelme volt. Jégeső közeledtével a csősz kötelezettsége volt a vihar elé harangozni, hogy Isten segítségével oszlassa szét a jégfelhőket.

Ezekből a hegyközségekből mára csak a harangok maradtak fent, melyekből kettőt már sikerült felújítani és villamosítani. Ha ezekre nem vigyázunk, akkor nem érdemeljük meg a jövőtervezést sem – hangsúlyozta a település egykori polgármestere.