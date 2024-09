A dokumentumfilm visszaemlékezésekkel kezdődik. A filmben több falubeli is megszólal, akik felelevenítik kedves emlékeiket, Gyöngyösi Jakab István plébánossal kapcsolatban. A filmben nemcsak a megszólalók és az alkotók fülöpjakabiak, hanem a szereplők is. A riportokat követően a film visszarepíti a nézőt az 1950-es évekbe, amikor Gyöngyösi Jakab István a faluban szolgált. A főtisztelendőt ifj. Seres István alakítja a filmben, ami nem csak azt mutatja be, hogy mennyire szerették a plébánost a faluban, hanem meghurcoltatását is, és azt, hogyan üldözték el Fülöpjakabról a kommunizmus idején.

A képen (balról-jobbra) dr. Juhos Imre, plébános és Katona Attila, akik a Gyöngyösi Jakab Istvánról szóló dokumentumfilmet rendezték

Fotó: Vajda Piroska

A dokumentumfilmet Katona Attila és dr. Juhos Imre, plébános rendezték. A film narrátora Áron István. A főtisztelendő édesanyjának szerepében Rácz Istvánné Margit látható. A párttitkár Kürtösi Zoltán. A katonák pedig ifj. Cseri József, Pataki Ferenc és számos helybéli szereplő. A premieren a dokumentumfilm létrejöttéről is meséltek az alkotók.

A dokumentumfilm szövegkönyvét dr. Juhos Imre, plébános írta és rendezőként is segítette az alkotás megszületését. Katon Attila felkérésére vett részt a film elkészítésében. A premieren elmondta, a Histora Domus, vagyis a templom háztörténetének rövid feljegyzéseiből kiindulva írta meg a szövegkönyvet, a párbeszédeket. A szereplőket Katona Attila választotta ki. Idősek, fiatalok, gyerekek egyaránt szerepelnek a filmben. A forgatások nagyon jó hangulatban teltek. Az amatőr színészek igazán összekovácsolódtak – mesélte a plébános. A filmvetítés után a rendező, Katona Attila mondott köszönetet azoknak, akik részt vettek a film elkészítésében. Elmondta, az alkotást az idei XXIII. Lakiteleki Filmszemlére is benevezték.