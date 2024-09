Kristóf Pál, a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató módszertani intézményrendszer-vezetője rávilágított: a börzén bemutatott módszerek többsége nem csak a gyermekeknél, hanem a szakembereknél is alkalmazható szakmai énképük erősítése érdekében.

Folytatni szeretnék ezt a kezdeményezést

Kristóf Pál visszaemlékezett, három évvel ezelőtt indult útjára a Védőháló című videóelőadássorozatuk. Az ezekben szereplő szakemberek jelentős részével az érdeklődők most személyesen is találkozhattak, a gyakorlatban is tanulhattak tőlük. – Mindenképpen szeretnénk, ha lenne folytatása a kezdeményezésnek. Jövőre szervezzük meg az ÁGOTA Országos Gyermekvédelmi Konferencia és Szabadegyetemet, ahol újra lehetőség nyílik majd találkozni ezekkel a kollégáinkkal kötetlen délutáni foglalkozások keretében – hangsúlyozta az intézményrendszer-vezető.