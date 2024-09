Kedden a tűzoltók, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemistái dolgoztak a gáterősítésen, szerdán már önkéntesek is segítettek. Folyamatosan érkeztek a segítők, akiket oda osztanak be, ahol a legnagyobb szükség van a munkájukra. Zsigó Róbert miniszterhelyettes, Baja és térsége országgyűlési képviselője délelőtt és délután is kivette részét a munkából.

Zsigó Róbert, Baja és térsége országgyűlési képviselője is kivette a részét a gátépítésből

Fotó: Márton Anna

– Megerősíteni segítünk a gátat. Ott ahol nem tud bejönni a gép, homokzsákokkal megemeljük a kellő szintre a töltést. A mostani előrejelzések szerint 950 és 960 centiméter között tetőzik jövő héten kedden a dunai árhullám, úgyhogy ettől magasabbra kell raknunk a homokzsákokat. Gyorsan kell raknunk a zsákokat, mert gyorsan közeleg az ár. Mindenki aggódik, hogy be tudjuk védeni a Petőfi-szigetet. Remélem, hogy meg tudjuk csinálni. 2013-ban polgármesterként ezt már átéltem, akkor meg tudtuk védeni az értékeinket. Remélem ez most is így lesz – fogalmazott a honatya.

Dr. Bari Bernadett, Baja leendő polgármestere is részt vett a homok lapátolásában. Órákig közösen dolgozott az önkéntesekkel, akik közül sokan a környékről érkeztek.