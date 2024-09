Hátsó földutakon és kerékpárutakon közlekedtek, mivel azonban több támadás érte állatvédő szervezetek részéről, többek között azzal vádolták, hogy a hosszú úttal kínozza a szamarát, ezért családjával úgy döntöttek, hogy az út utolsó szakaszát Fannival teszi meg.

Sokan voltak kíváncsiak Kiskunmajsán is a zarándokokra

Nyári túrájuk után most újra útnak indultak, ezúttal az ágasegyházi harmadik birkafesztiválra, ahova meghívást kaptak. Most azonban, ahogy arról mi is beszámoltunk, Patrik édesapja, Koszonits Tibor kísérte gyalog Fülest, azonban két nap után a lába lesérült, ezért Kiskunmajsától már ismét Patrik kíséri tovább Fülest.