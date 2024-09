A rendezvény a bócsai szüreti ünnep egyik jeles nagy tömeget megmozgató eseménye volt. A csapatok ugyanis 20-50 főre készítettek ízletes ételeket. A parkerdei fedett részen kellemes környezetben fogyasztották el a barátok, rokonok a pörkölteket. A Zsivány Tanya csapatnál vegyes pörkölt készült zúza, kakas taréj és kakashere is került a bográcsba. Hogy mi is a titka egy jó pörköltnek? Nagy Lajos azt mondta, mindenki a saját szájíze szerint a sok éves gyakorlat alapján tesz a hús mellé annyi fűszert, amennyit jónak lát. A csapatban halasiak, bócsai és vadkertiek is voltak.

A Weiszhab család birkapörköltje felkerült a bócsai főzőverseny dobogós helyezései közé

Fotó: Barta Zsolt

A főzőversenyen többféle húsból készültek pörköltek

Kukla János és barátai pincepörköltet készítettek. A csapatban bócsaiak és vadkertiek dolgoztak a sikerért, 3,5-4 óra alatt készült el a finom étel. A tázláriakat Tóth Csaba képviselte, aki a faluja ifjúsági szervezetének vezetője. Ő Farkas Zsigmondnak segített be nagyapjával, Knébelspisz Jánossal, akivel birkapörköltet készítettek 70 főre. A fiatalember elmondta, hogy a jó pörkölt titka azonkívül, hogy jól kell főzni, a kiváló alapanyag. A birkahúst Pirtóról szerezték be az egyik böllértől. A pénteki főzés csak bemelegítés volt, mert már aznap este egy barátjának vaddisznó pörköltet fog főzni, mondta Tóth Csaba.

A Weiszhab családnál 20 kiló birkahúsból készült a pörkölt. Bak Beáta hírportálunknak elmondta, hogy 20, de lehet, hogy 25 rokon, barát is megfordulhat este náluk.

Az Eifert családnál Eifert Gábor főzött szarvaspörköltet 30 főre. A hétvégi eseményre Heves városából is ellátogattak a rokonok. A gyerekek is részt vettek a főző eseményen, ugyanis, ha kedvet kapnak a főzéshez, lehet, hogy jövőre már ők is besegítenek a munkába. A verseny végén a helyi zsűri végigkóstolta az ételeket és Szőke-Tóth Mihály polgármester köszöntője után minden egyes csapat okleveles elismerést és egy üveg bort kapott. A legjobbak pedig egy-egy bográcsot is hazavihettek. A szüreti fesztivál programjai szombaton folytatódnak.