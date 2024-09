Hagyomány 1 órája

Fogathajtó bajnokságot tartottak Hercegszántón – galériával

Hagyomány, hogy a Hercegszántói Lovas Egyesület augusztus utolsó szombatján rendezi meg a fogathajtó bajnokságot. A Kossuth utca melletti pályán délelőtt délelőtt a kettes fogatok a C kategóriás kétfordulós országos bajnokság pontszerző vetélkedésében vettek részt, ami a Hercegszántó Kupáért is folyt. A tizenkilenc fogat izgalmas versenyt vívott. Az első körben egy, a második fordulóban két hibátlan hajtás volt. Valószínű, hogy a nagy meleg is hozzájárult az akadályok veréséhez.

Tölgyesi Gábor

Az összesítettben a beremendi Kalamár László és Kalamár Richárd lett a legeredményesebb. Harmadik pedig a hercegszántói színekben induló Varga László lett. A verseny alatt az egyesület szakácsai már készítették a hagyományos ebédet, a paprikást, amivel megvendégelték a vendégeket, a hajtókat. A szántói érdeklődők sem maradtak éhen, számunkra babgulyást főzött Hunyák Ferenc vállalkozó. Hagyomány, hogy a Hercegszántói Lovas Egyesület augusztus utolsó szombatján rendezi meg a fogathajtó bajnokságot.

Fotó: Tölgyesi Gábor A nap második versenyszáma a D kategóriás megmérettetés volt, amit a fiatalon elhunyt helyi fogathajtó Milojev Damír emlékére rendeztek. Ez pedig hatalmas hercegszántói sikert hozott. A győzelmet Reusz Enikő szerezte meg, megelőzve testvérét Reusz Gergőt, mig harmadik Varga Nóra lett, valamennyien a helyi lovas egyesület tagjai. A befejező vetélkedés a nézők által nagyon várt vadászhajtás, ami egyben a Kovacsev József Kupa is volt. Itt a hibátlan versenyzés mellett, a teljesített idő is nagyon sokat számított a végeredmény kialakításában. A tizenöt induló között a legjobb Varga János a Hercegszántói Lovas Egyesület hajtója lett. Második Puzsár Attila, harmadik Kalamár Richárd, mindketten a Beremend Sport Kft.versenyzői. – Jó érzés az, hogy ebben a hőségben ilyen sok versenyző és fogatos fogadta el a meghívásunkat. Gratulálok a teljesítményükhez, köszönöm a zsűri pontos munkáját. A szervezőinknek, rendezőinknek pedig mindazt, amit eddig közösen tettek, tesznek hiszen ez volt a 30. hercegszántói lovasnap – mondta el a lovasnap végén Reusz István, a rendezvény főszervezője, a Lovas Egyesület elnöke.

Fogathajtó bajnokság Hercegszántón Fotók: Tölgyesi Gábor

