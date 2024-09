Szalaggal és terelő táblákkal zárták el a forgalom elől azt a területet a vasútállomás előtt, amelyet a felújítás érint, a munkagépekkel felszedték a régi aszfaltot. A teljes beruházás összege 190 millió forint, ebből 100 milliót a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program pályázatán nyert el a város. A pályázat előkészítése során még nem látott, csak később, a beruházás tervezésekor napvilágra került útalap és közmű hibák miatt jelentősen megnövekedett költségek miatt a város önkormányzata további 90 millió forint önrésszel szállt be a felújítás költségeibe. A kivitelezés költségeit jelentősen drágítják a különböző szakhatósági engedélyek is, amelyek a beruházáshoz szükségesek.

Közel 200 millió forintból újul meg a kiskunmajsai vasútállomás környéke

Fotó: Pozsgai Ákos

Patkós Zsolt polgármester tájékoztatása szerint a munkálatok során a vasútállomás környezete nagyrészt megújul, teljesen új útalap és út épül a bentlakásos otthontól a vasútállomás épületéig, az út alatti közműhálózatot is teljesen felújítják, új buszfordulót építenek ki, valamint új járda vezet majd a vasútállomáshoz. Parkolókat és gyalogos átkelőt is kialakítanak, valamint a közműhálózat felújításával együtt a terület közvilágítása is megújul.