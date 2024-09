Félő azonban, hogy a fecskék segítség nélkül nem tudnak életben maradni. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szakemberei arra hívják fel a figyelmet, hogy mi is segíthetünk azzal, ha például megnyitjuk a madarak számára a garázsokat, a melléképületet, a lépcsőházat vagy az istállót. A tartós eső idejére, illetve éjszakára nyugodtan zárjuk is be ide a madarakat! A fecskék így melegben tudják átvészelni a rossz időt, így akár egy-két nappal is tovább kibírják. Amint eláll az eső, nyissuk ki az ajtókat, hogy ki tudjanak repülni vadászni. Ezzel a módszerrel akár madarak ezreinek is hathatós segítséget tudunk nyújtani – olvasható a természetvédelmi egyesület honlapján.

Bajban vannak a fecskék, de segíthetünk rajtuk

Fotó: Shutterstock

Nem csak fáznak, éheznek is

Nemcsak a hideg miatt szenvednek a fecskék, hanem éheznek is. Ilyenkor a kizárólagos táplálékukat jelentő repülő rovarok ugyanis „eltűnnek” és a madarak éhezni kezdenek, három-négy nap múlva pedig tömegesen éhen pusztulnak. A szakemberek szerint sajnos képtelenség etetéssel segíteni az egyszerre bajba kerülő fecskék ezrein, tízezrein, de egy-két fészek, néhány madár esetén erre is van esélyünk. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület honlapján erre vonatkozóan is adnak tanácsokat a szakemberek.

A lisztkukacot adjunk a fecskéknek

Az eresz alatt, az ablakpárkányon üldögélő vagy az épület helyiségeinek melegébe behúzódó madarak közelébe lapos tálkába (a legjobb a műanyag virágalátét) élő lisztkukacokat, ezek mellé apróra vágott egyéb táplálékot tehetünk ki, ezeket a kiéhezett madarak jó eséllyel felcsipegetik. Ha a kifejlett fecskék már annyira legyengültek, hogy kézzel megfoghatók, akkor őket is a fiókákhoz hasonló módon, a lakás melegében, dobozban tartva, kézből etethetjük az időjárás kedvezőbbé válásáig – javasolják a szakemberek.