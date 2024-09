Mindenhol vannak értékek

Lezsák Sándor, a Magyar Országgyűlés alelnöke, a térség országgyűlési képviselője is köszöntötte a falumegújítókat. Röviden bemutatta a Lakiteleken, a Hungarikum Ligetben működő értékfeltáró kollégiumok munkáját, majd hangsúlyozta, mindenhol vannak értékek. Hosszú ideje bármerre jár, szívesen betér a helyi kisboltokba. Megkérdezi, milyen értékek vannak a településen. Gyakran hallja, hogy itt bizony semmi, de a beszélgetésből végül kiderül, mégiscsak vannak. Jelenleg 1800 településen van helyi értéktár, mely folyamatosan bővül. Jó példa erre Jakabszállás is. A fiatalokat is be lehet vonni a programokba, csak meg kell találni azt az előadó személyt, aki érdekes és hiteles számukra. Például egy gördeszkás paptól szívesebben hallgatnak meg tudnivalókat egyházi témában, mintha egy száraz előadásra kellene beülniük. A másik vonal pedig a játék és a sport, melyen keresztül meg lehet őket szólítani.