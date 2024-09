– A bányászhagyományok megőrzése és az iparág fejlődése kéz a kézben járt, hiszen mindkettő ugyanazt a célt szolgálta: a jövő generációi számára is biztosítani a fennmaradást és a fejlődést. A mai koszorúzási ünnepség egy olyan alkalom, amikor nem csak tisztelgünk a múlt előtt, elgondolkodunk a jövőről is. Az energiaipar folyamatosan változik, új kihívásokkal és lehetőségekkel nézünk szembe. Az elmúlt évek nehézségei – a pandémia, az orosz-ukrán konfliktus, az emelkedő infláció – mind megmutatták, hog ymilyen fontos az iparágunk stabilitása. De ahogy eddig, úgy most is bízom benne, hogy közösségünk, az olajipar dolgozói és a település lakói együtt fogják leküzdeni ezeket a nehézségeket – jelentette ki Minyóczki László.

Az emlékkő megkoszorúzása után az egybegyűltek megtekintették az olajipari kiállítást az Európa Házban, látogatást tettek a gázüzemben, majd szakmai konferencián vehettek részt.