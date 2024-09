Az ország összes vármegyéjéből érkezett az a 300 versenyző, aki a Magyar Vöröskereszt Országos Elsősegélynyújtó Versenyén vett részt a szombati versenynapon. Három kategóriában, gyerek, középiskolás és felnőtt korcsoportban mérték össze tudásukat az indulók a megyeszékhely 20 állomáspontján, ahol különböző elsősegélynyújtással kapcsolatos feladat várta őket. Kihívásból nem volt hiány, igen összetett problémák várták a résztvevőket az elsősegélynyújtástól a bőséges művérrel ijesztően élethűvé tett baleseti helyzetek kezeléséig.

Valós eseteket szimuláltak az 52. Országos Elsősegélynyújtó Versenyen

Fotó: Bús Csaba

A verseny célja az elsősegélynyújtás népszerűsítése

Kardos István, a Magyar Vöröskereszt főigazgatója szerint a verseny célja az elsősegélynyújtás népszerűsítése a lakosság körében, ami összhangban áll a Vöröskereszt eredeti céljaival. A főigazgató kiemelte: az első pár percben, megfelelően nyújtott elsősegély elengedhetetlen az állapotromlás elkerülésében addig, míg a szaksegítség kiérkezik a helyszínre

Élethűen rekonstruálták a kritikus eseteket

A résztvevők felmenő rendszerű versenyből érkeztek, és a felkészülés során megmutatták nekik, hogy miként fest egy-egy kritikus eset a valóságban. Ebben a Vöröskereszt imitátorai segítették őket, eljátszva a szituációkat és a sérültek szerepét, élethűen rekonstruálva egy balesetet. A felkészülés során mintegy 800 iskolában volt jelen a szervezet, mialatt a felkészítő tanárok 16 ezer fiatallal találkoztak. Kardos István elmondta, hogy a 300 versenyző mellett mintegy 450 fő teremti meg a 20 helyszínen zajló verseny feltételeit. A feladatok között szerepel az is, hogy a járókelőket is bevonják az újraélesztés folyamatába, így átadva nekik a tudást. A főigazgató elmondta, hogy minden alkalommal más helyszínen rendezik meg a versenyt, 2000 óta pedig szeptember második szombatján, ami az elsősegélynyújtás világnapja. A megvalósításban számos együttműködő partner segíti őket, az önkormányzatok mellett többek között az Országos Mentőszolgálat (OMSZ), az Országos Vérellátó Szolgálat és a honvédség is.