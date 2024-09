– Az időszaki kiállításhoz kapcsolódó új foglalkozásunk ezt a nagyon hosszú ideje tartó, most is folyamatban lévő kutatást célozza meg, és ennek az eredményeit mutatja be. Nagyon sok szakember kutatja ezt a leletet, hiszen a sírban talált ékszerek és bronztárgyak testen és a váz mellett való elhelyezkedése ilyen bolygatatlan állapotban ritka. Például a Kamilla lábán megtalált spirális bronz tekercs bizonyítja, hogy nemcsak a karon, hanem a lábakon is hordtak ilyen ékszereket a nők – fogalmazott Barabásné Karai Dóra.

A lelet legérdekesebb eleme a páratlan borostyán nyakék

Ami a központi eleme és talán a legérdekesebb lelete ennek a sírnak, az a páratlan borostyán nyakék, amin egy félgömb formájú, kereszt alakban bevésett körülbelül öt centiméter átmérőjű borostyánkő található. Ezen kívül egyetlenegy helyen, Dániában találtak hasonló leletet. A kutatások nyomán kiderült, hogy a borostyánt a Baltikumból feltételezhetően kereskedelem útján juttatták el ide.

– Ezeket az információkat gyereknyelvre fordítva rejtettük el a füzetbe, mert a célunk az, hogy a fiatalok játékos formában ismerkedjenek meg a különböző kutatási területekkel, az őskori Közép-Európa lakóinak életmódjával, ezzel kapcsolatot tudjunk teremteni közöttük és a múzeumi tárgyak között – fogalmazott a múzeumpedagógiai munkatárs.

Nemcsak a diákokra, hanem felnőttekre is gondoltak, csapatépítő foglalkozást terveznek, ahol kérésre a régészek bemutatják a tárlatot és az élő társasjáték a felnőttek részére is izgalmas mulatságként szolgálhat.

A sírmellékletek között található egy kőtojás is

– A sírmellékletek között található egy csodálatosra csiszolt kőtojás is. A gyerekeknek izgalmas dolog, hogy ezt a tárgyat a vitrinben megnézhetik, a másolatát kézbe foghatják, kikutathatják a kőtojás szimbolikus jelentőségét, a bíbic tojásával nagy hasonlóságot mutató kőtárgy használati funkcióira képzeletükben alkothatnak választ – mondta Pallós Boglárka.