– Az évek során elmélyült hely- és személyismeretének köszönhetően számtalan ismeretlen tettes ellen indított eljárás elkövetőjét azonosította be, illetve fogta el, gyakran szolgálati idején túl is. A Kiskunmajsán kábítószerrel kapcsolatba hozható személyek feltérképezésében, az ellenük folytatott hatékony harcban is az élen jár. Az elmúlt évekhez hasonlóan már idén is sikerült közreműködésével egy aktív kábítószer-terjesztő hálózatot felszámolni – hangoztatta a méltatásban Rávai Mónika alpolgármester, aki kiemelte, hogy a lakosság szubjektív biztonságérzetét leginkább befolyásoló, a rendőrségen belül is kiemelt prioritást élvező rablások felderítésében is kimagasló teljesítményt nyújtott. Idén már három rablás elkövetőjét juttatta rácsok mögé.