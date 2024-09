Az Álmodtam egy világot című előadást Répási Angéla angol nyelvszakos tanárnő, drámapedagógus, a diákszínjátszó kör vezetője rendezte. Ahogyan a cím is utal rá: Edda dalok ihlették a darabot.

Edda dalok ihlette rockmusicalt mutatnak be a bolyaisok

Fotó: Beküldött fotó

Évek óta nagy sikere van a bolyai diákszínjátszóknak, ez a rockzenés stílus most egy teljesen új műfaj számukra. Az előadás igazán rockos és impulzív, a szereplők nagyon imádják. Bíznak benne a közönséget is magával ragadja, ahogyan történt ez a korábbi években is a többi előadásuknál.

A próbák az előző tanévben kezdődtek el, nyáron kisebb szünet volt, de most szeptemberben újra felpörögtek az események. A darab bemutatójára meghívták Pataky Attilát, az Edda frontemberét is, azt azonban még nem tudni, hogy részt vesz e személyesen. A hírt viszont pozitívan fogadta, hogy a fiatalok tovább viszik és megismerik a dalaikat.