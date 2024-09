Az áradások sok faj számára kifejezetten kívánatosak

Duna-Dráva Nemzeti Park szakembere, Omacht Zoltán portálunknak korábban adott nyilatkozata szerint az ártéren élő növény- és állatfajokat az evolúció nemcsak hogy alkalmassá tette az áradások elviselésére, de sok faj esetén kifejezetten kívánatos az időnkénti elöntés. Nemcsak a felszíni vizeket tölti meg az érkező víztömeg, hanem a korábbi száraz időszakok miatt vízhiányos talajt is, mely jelentős mennyiséget fogad magába. A másodpercenként akár 5000 köbméter vizet szállító Duna – a testünk érhálózatához hasonlóan – egyre vékonyodó ágakban osztja szét a víztömeget, megtöltve a teljes hullámteret. Ilyenkor a folyótól gáttal elválasztott mentett oldalon lévő holtágakba is jut az éltető áradásból. Az aszályos nyár miatt igen kis vízállású holtágakat, vízállásokat tölthet fel most a víz, így itt is biztosíthatóak a kedvező ökológiai feltételek az év hátralevő részében. Sajnos az áradással a Duna jelentős mennyiségű emberi eredetű hulladékot is sodor magával. A főleg műanyag palackokból, zacskókból álló szemét a parti erdőkben akad fenn, mely a folyó és az ártér élővilágát is károsíthatja.