A Bács-Kiskun Vármegyéért díjat ezúttal Bergmann János címzetes apát vehette át. Mint Rideg László elnök beszédében hangsúlyozta, a díjazottak jelentős mértékben hozzájárultak ahhoz, hogy Bács-Kiskun ne csak fennmaradjon, de virágozzon is.

Baja és környéke kiválóságait is díjazták az ünnepi közgyűlésen

Forrás: Beküldött fotó

A német kerékpáros postások táskáját gyártják

A legmagasabb kitüntetés mellett további 13 kategóriában osztottak ki elismeréseket. Bács-Kiskun vármegye gazdaságáért díjban részesült Mazug Tibor, a Mazug Ponyva Kft. tulajdonosa is. A bajai vállalkozó méltatásában kiemelték: a Mazug Ponyva Kft. 1995-ben családi vállalkozásként indult, ám újításaiknak köszönhetően mára a műszaki textíliák világának meghatározó hazai szereplőjévé váltak. Sőt, a német kerékpáros postások ikonikus sárga táskája is náluk készül. Nagy hangsúlyt fektetnek a fenntarthatóságra, ezért a hulladékponyvákat is felhasználják egyedi termékek gyártására.

Baja és térsége értékeit kutatja

Bács-Kiskun vármegye kultúrájáért díjat N. Kovács Zita művészettörténész muzeológusnak adományozták. A méltatásban elhangzott: N. Kovács Zita a bajai Türr István Múzeumban 1996 óta dolgozik, 2011-től az intézmény igazgatója. Szakterülete a 19-20. századi és kortárs Bács-Kiskun vármegyei képzőművészet. Kiemelten fontosnak tartja Baja és térsége még fellelhető értékeinek gyűjtését, megőrzését. Országos és nemzetközi képzőművészeti tárlatok, múzeumpedagógiai programok szervezője. Közművelődési tevékenysége mellett tudományos munkát is folytat, rendszeresen publikál.

Végigjárta a ranglétrát

Bács-Kiskun vármegye egészségügyéért díjat Bari Józsefnek adták át. Bari József pályafutását 1980-ban mentőszakápolóként kezdte a bajai mentőállomáson. A Bajai Szent Rókus Kórházban végigjárta a ranglétrát: dolgozott ápolóként, intenzív szakápolóként, vezette az oktatási osztályt, majd az ezredfordulóig ápolási igazgatóhelyettes volt. Dolgozott a Pécsi Tudományegyetem kihelyezett diplomásápoló-képzésének szakfelelőseként, továbbá felnőttképzéseket szervezett. 2011-től a bácsborsódi központtal működő Őszi Napfény Integrált Szociális Intézmény vezetője.