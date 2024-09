Gépjármű adatai

A alapfunkciók között az összes személyes adatunk elérhető, valamint a tulajdonunkban lévő gépjárművek adatai is. Így a későbbiekben nem lesz szükség arra, hogy ezen okmányokat külön fénymásoljuk, esetleg aláírjuk és beszkenneljük a továbbítás előtt. Egy gombnyomással tudjuk hitelesített formában továbbküldeni.

Állami weboldalak

A különböző állami weboldalakra már jelszó és felhasználói név nélkül is bejuthatunk az alkalmazással, egy qr kód beolvasását követően. A kormányablakokba is tudunk időpontot foglalni. Későbbiekben megnyílik a lehetőség a digitális aláírása is, így azt követően már nem lesz szükség, hogy a szerződéseket vagy egyéb dokumentumokat kinyomtassuk, aláírju, majd visszaszkennelve továbbküldjük. Gyakorlatilag az asztali számítógépünkön vagy a laptopon keresztül egy qr kóddal alá tudjuk írni egy hitelesített aláírással, és ez egy közokiratnak minősülő teljes bizonyító erejű irat lesz.

Elveszett telefon

Abban az esetben, ha valaki elveszíti, ellopják a mobiltelefonját, ahogyan egy bankkártya, úgy ezt a mobile applikáció is távolról letiltható. Amíg ez megtörténik, addig sincs gond, hiszen az applikáció biometrikus azonosítással indul csak el, azaz ujjlenyomat vagy arcfelismeréssel.