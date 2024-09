– Konkrétan milyen támogatásokhoz férhetnek így hozzá az érintettek?

– Az érintett házaspárok számára a módosítás eredményeként októbertől könnyebben elérhetővé válik a CSOK Plusz – ami a vállalt és a meglévő gyermekszám függvényében 15-30-50 millió forint (államilag támogatott, kedvezményes kamatozású) hitelt biztosít –, hiszen enyhülnek az eddigi jövedelemkorlát feltételek. A 2024. januártól elérhető CSOK Plusz támogatás iránt eddig egyébként közel 18 ezer család érdeklődött. Közülük mostanra már több mint 9 ezer kérelem hitelbírálat alatt van, és hétezer felett van már a megkötött CSOK Plusz szerződések száma. A CSOK Plusz ezeknél a családoknál átlagosan 26 millió forinttal bővíti az otthonteremtés lehetőségét.

– A babaváró milyen korhatárhoz van kötve?

– A babaváró esetén a feleségnél az életkori maximum szintén az idei évtől változott 41 évről 30 évre, de egy egyéves átmeneti időszakban, 2024. december 31-ig, ha a feleség elmúlt 30 éves, de még nem töltötte be a 41. életévét, és igazolja legalább a 12. hetet betöltött várandósságát, a házaspár továbbra is jogosult a támogatás igénylésére. A 2024. január 1-jétől elérhető CSOK Pluszt azok a további gyermeket, gyermekeket vállaló házaspárok vehetik igénybe, ahol a feleség 41 év alatti. Az első két évben (2025 végéig) legalább 12 hetes várandósság esetén az anya korától függetlenül (41 év felett is) igényelhető. A Falusi CSOK kölcsönt pedig házastársak és élettársak együttesen, valamint egyedülálló szülők, továbbá fiatal házaspárok (ahol a kérelem benyújtásakor a feleség még nincs 41 éves) előre vállalt gyermek, gyermekek után igényelhetik.

– Milyen intézkedést hoztak idén még annak érdekében, hogy a gyermeket váró családok anyagi lehetőségei kedvezőbbekké váljanak?

– Január 1-től 10 millió forintról 11 millió forintra emeltük a babaváró összegét. 2024 júliusától pedig a 2019. július 1.–2021. június 30. között babavárót igénylők maximum 2 év, azaz 2026. július 1-ig tartó haladékot kaphatnak, hogy a még nem megvalósult gyermekvállalást teljesítsék; ez mintegy 36 ezer családot érinthet kedvezően, akik az összes időszaki igénylő 27 százalékát teszik ki. Eddig több, mint 250 ezer családnak folyósították a babaváró hitelt, amely mind a szegényebb, mind pedig a gazdagabb településeken ugyanolyan nagy népszerűségnek örvend. A kormány babaváró programja révén összességében mintegy 2440 milliárd forinthoz jutottak a családok. Szintén ez év elejétől a Falusi CSOK keretösszegeit is több mint 50 százalékkal megemeltük. Új családi ház építése, vásárlása, vagy használt lakóingatlan vásárlása és bővítése, korszerűsítése esetén egy gyermek esetén már egymillió forintot, két gyermek után négymillió forintot, három vagy több gyermek esetén pedig 15 millió forintot kaphatnak a családok. A 2019. július 1. napján elindított Falusi CSOK lehetőségével 2024. augusztusáig több, mint 43 ezer család élt. Az egy családra jutó átlagösszeg 5,7 millió forint volt, így a megkötött szerződések összege meghaladja a 248 milliárd forintot. A Falusi CSOK-kölcsön a kétgyermekeseket 10, a három vagy több gyermekeseket pedig 15 millió forint államilag támogatott, kedvezményes kamatozású hitellel segíti. Azért bővítettük tovább családtámogatási rendszerünket, mert azt szeretnénk elérni, hogy minél több családnak nyíljon lehetősége arra, hogy otthonteremtése során igénybe vehesse a kedvező kamatozású CSOK Plusz, Falusi CSOK és babaváró támogatási lehetőségeket, amelyek európai és világszinten is egyedülállók. Hisszük és valljuk, hogy minden egyes forint, amit a családokra fordítunk, a nemzet jövőjének építését szolgálja.