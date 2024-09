A Coop üzletlánc a hazai élelmiszertermelés elkötelezett támogatójaként 18. alkalommal szervezte meg a minőségi, magyar élelmiszer-előállítást és termékeket középpontba állító Coop Rallyt. Az autós menetbe a Coop üzletlánc idén is összehozta beszállító partnereit, a magyar élelmiszeripar kiváló gyártóit és forgalmazóit, hogy együtt népszerűsítsék a hazai termékeket.

A start Kecskemét-Hetényegyházán az Univer világszínvonalú üzeme volt, ahol a jól ismert Erős Pistát is gyártják

Fotó: Bús Csaba

Fontosak a hazai élelmiszerek

A rendezvény célja, hogy felhívják a figyelmet az ország élelmiszeriparának értékeire, a hazai gyártás megtartásának és erősítésének szükségességére, amelynek fontosságára az elmúlt kihívásokkal teli gazdasági időszak is rávilágított. A rally 2006-ban indult útjára és napjainkig 143 Magyarországon működő gyártót és forgalmazót mutatott be. Az idei szakmai program szeptember 11–12. között Kelet-Magyarország gyártóihoz és forgalmazóihoz látogat el. A rendezvény fővédnöke dr. Nagy István agrárminiszter.

Első állomás: Univer

A start Kecskemét-Hetényegyházán az Univer világszínvonalú üzeme volt, ahol a jól ismert Erős Pistát is gyártják. A rally indítása előtt sajtótájékoztatón Szemereyné Pataki Klaudia, Kecskemét polgármestere köszöntötte a rally résztvevőit. Hangsúlyozta: a magyarok által előállított termékek világszínvonalúak. Jó példa erre az Univer is, mely nemcsak a gyártás terén nyújt kimagaslót, de a társadalmi felelősségvállalása is példaértékű.

Sokfelé megfordultak már az országban

Pekó László, a CO-OP Hungary Zrt. igazgatóságának elnöke arra mutatott rá, hogy az elmúlt években sok nehézség sújtotta az iparágat, de le tudtak ülni egymással a termelők, a gyártók és kereskedők, így kezelni tudták a problémákat, a magas inflációt, az emelkedő energiaárakat. A Coop Rally is jó lehetőség arra, hogy a magyar élelmiszergyártás iránt elkötelezett cégek találkozzanak, szót váltsanak. A rendezvény másik nagy pozitívuma, hogy a 18 év alatt sokfelé megfordultak, láthatják a magyar cégek fejlődését. Kecskeméten az Univernél is jártak már korábban egy másik üzemében, de most láthatják legújabb gyártóüzemét is, mely a rally indulásának is helyet adott.