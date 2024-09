Karsai Éva, a szervező Bács-Kiskun Vármegyei Civil Szolgáltató Központ kecskeméti irodájának munkatársa elmondta, hogy minden esztendőben kétszer, tavasszal és ősszel szervezik meg az országos véradást. Karsai Éva szerint a Covid némileg nehezítette a véradást, azonban 2023-tól ismét egyre több véradó érkezik a Civil Véradásra, és ami örömteli, hogy számos első véradó, illetve fiatal csatlakozik évről évre. A vármegyei adatok szerint véradásonként mintegy 70 fő vett részt a Civil Véradáson, 2023 végén azonban már százon felül volt a véradók száma, ami igazán örömteli, hiszen egy véradó három életet ment meg. Minden évben több helyszínen zajlik a civil véradás, és így volt ez idén is: kedden Solton volt az első őszi véradás, ezt követte a kecskeméti, és a megyében Városföldön zárul a sorozat 21-én a művelődési házban.

Civil Véradás Kecskeméten

Fotó: Bús Csaba

Engert Jakabné alpolgármester minden esztendőben az ügy mellé áll, képviselve az önkormányzatot. Az alpolgármester elmondta, hogy ő maga is az egészségügyben dolgozott, és látta azt, hogy milyen nagy szükség van a vérre az ellátásban, ezért érzi fontosnak a véradás melletti kiállást. Kiemelte, hogy a speciális vércsoportúak számára is különösen fontos a véradás a megfelelő vérmennyiség biztosításához. Engert Jakabné méltatta a lakosságot, hiszen nagy hajlandóság mutatkozik a kecskemétiek részéről az ilyen jellegű segítésre, és számos többszörös véradó tér vissza a Civil Véradásra is. Az alpolgármester hangsúlyozta, hogy a véradás az egymásról gondoskodás egy nagyon szép formája.

44. alkalommal adott vért

Kovácsné Magyar Edit példája tökéletesen alátámasztja az alpolgármester szavait: a hölgy 44. véradására érkezett csütörtök reggel. Elmondta, hogy mintegy 40 évvel ezelőtt adott vért először, azóta legalább évente egyszer elmegy a vérellátóba, és a civil véradáson is rendszeres visszatérő. Mint fogalmazott, már az első véradása alkalmával is azt tapasztalta, hogy egyáltalán nem fájt neki a tű beszúrása, illetve soha nem volt rosszul, és nagyon gyorsan túl lett az egész folyamaton, ezért valahányszor véradást szervezett a munkahelye, ott is élt a lehetőséggel. Nyilatkozónk azért adja vérét, mert tudja, hogy az nagy segítség a szükséget szenvedőknek, és mindenkinek azt üzeni, hogy nem kell félni a véradástól, mert teljesen fájdalommentes, és még a közérzet is jobb lesz utána.