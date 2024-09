Nemcsak a felnőtt és idősebb korosztály képviseltette magát az eseményen, hanem a fiatalok is jelen voltak. Horváth Csanád, az Egyetemi Önkéntes Pont irodavezetője a helyszínen hírportálunknak elmondta, szeretnék, ha a fiatalok körében elérnék, hogy az önkéntesség menő legyen. – Arra ösztönözzük a fiatalokat, hogy csatlakozzanak a helyi civil szervezetekhez, vagy valósítsák meg saját gondolataik alapján azokat a projekteket, melyek a város életéhez járulnak hozzá. Fontos, hogy a diákok megéljék, milyen egy csapathoz tartozni, ezáltal később a munkaerőpiacon is könnyeb dolguk lesz – mondta Horváth Csanád, hozzátéve, hogy a legjobb projekteket anyagi és szellemi támogatásban is részesítik.