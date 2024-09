Az átadó ünnepséget követő tájékoztatóján Kisné Légrády Tünde úgy fogalmazott, hogy a település életében egy mérföldkő az új intézmény elindítása, amit nem sok településen tudnak biztosítani az idősek számára és ami nagy segítséget jelent majd a számukra.

Az intézmény nem bentlakásos, hanem napközbeni ellátást fognak biztosítani az idősek számára, ami azt jelenti, hogy reggel félnyolctól várják a szolgáltatást igénybe vevőket. Aki szeretne, ebédre is maradhat, a nap folyamán különböző szabadidős tevékenységekre lesz lehetőség, társalgás, tévénézés, közös programok és délután félnégykor zár majd az intézmény. A szolgáltatásokról részletesen tájékoztatják az érkezőket, azonban ezek közül is kiemelte az intézmény vezetője, hogy például lesz lehetőség a szennyes ruhák mosására is, két új nagy teljesítményű mosógépet állítottak hadrendbe, ha esetleg valakinél, otthon elromlik a mosógép, vagy gond van a megfelelő vezetékes vízszolgáltatással.

– Szeretnénk az idősek klubjában egy életritmust mutatni, hisz, aki a munkahelyéről elment nyugdíjba és otthon van jó ideje, az megszokott otthon egy életritmust, de ez nem biztos, hogy jó. Szeretnénk megmutatni, hogy milyen ismét közösségben lenni, a négy fal közül kilépve, újra együtt eltölteni az időt – mutatott rá a vezető.

Kisné Légrády Tünde elmondta, hogy kézműves foglalkozásokkal, közös mozgással, de elsősorban az intézmény szolgáltatásait igénybe vevők elvárásait és igényeit figyelembe vevő és kielégítő programokkal várják majd az időseket. A közös időtöltés mellett a különböző hivatali ügyek útvesztőjében is igyekeznek segítséget nyújtani, annak, aki azt igényli.