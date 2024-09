A kunszentmiklósi Takács Zoltán a negyedik birkafőző versenyen állt első ízben bogrács mellé, hogy számot adjon főzőtudományáról. – A pörköltem nem karcagi, nem főzőkanalas, olyan ahogyan az isten megadta. A húshoz három alapvető fűszert használok só, bors, paprika. Elengedhetetlen még a szív, a lélek, jó segítség és az akarat – emelte ki Takács Zoltán.

Az elkészült ételeket szakmai, társadalmi és hagyományőrző zsűri értékelte.

– Nagyon fontos, hogy ezeket a gasztronómiai hagyományokat átadjuk, ez a célja a kunszentmiklósi birkafőző versenynek is. Öröm volt látni, hogy szinte minden korosztály képviseltette magát, nők, férfiak és gyermekek is a bográcsok mellé álltak. Az idei esztendőben is elégedettek vagyunk a szakácsok teljesítményével. Az elkészült ételekben minden olyan alapanyag, fűszer bele került, ami egy jó kunsági birkapörkölthöz szükséges. A klasszikus ízek domináltak, azt kaptuk, amit vártunk – foglalta össze tapasztalatait Rácz Túrkevei Lajos mesterszakács, a szakmai zsűri elnöke.

Három zsűri hosszú tanakodás után hozta meg döntését. A társadalmi zsűri rangsora: 1. helyezett Id. Lesi Árpád, 2. helyezett Digner István, 3. helyezett Korács Tamás, 4. helyezett Kácsor Mihály, 5. helyezett Ifj. Vass Benedek. A hagyományőrző zsűri rangsora: 1. helyezett 3 Gál, 2. helyezett Mindig – Bor- Dugulok Egyesület, 3. helyezett Langó Roland, 4. helyezett Szappanos Lukács Népdalkör, 5. helyezett Kesék Tamás.

A szakmai zsűri rangsora: 1. helyezett ifj. Selyem Zsigmond, 2. helyezett D. Tassi László, 3. helyezett Dr. Fang Simon, 4. helyezett Hingyi János, 5. helyezett Csíkos Imréné.

A főzőverseny mellett változatos felnőtt és gyermekprogramok, koncertek, kézműves foglalkozások, bemutatók, borudvar, motoros felvonulás várták az érdeklődőket a XXIX. Szentmiklósi Napokon. A rendezvény fővédnöki tisztét dr. Salacz László, a térség országgyűlési képviselője töltötte be.