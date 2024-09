Összetartozás 1 órája

A békéért énekeltek a Kiskunfélegyházi Darvas Iskola diákjai

Első helyezést ért el a Kiskunfélegyházi Darvas Általános Iskola a Gyermekhanggal a Békéért nemzetközi program pályázatán, amit az Egységszív Alapítvány hirdetett meg még tavaly. A felhívás arra biztatta a résztvevő gyerekeket, hogy fogjanak össze és énekeljenek a békéért. Ezzel a felajánlással megérezhetik, hogy ők is tudnak tenni valamit a világért, az ő hangjuk is fontos a világ számára. Ugyanakkor a gyerekek összetartozását is erősítheti a közös éneklés – tájékoztatta hírportálunkat a félegyházi iskola vezetője, Jankovszki Zoltánné.

Vajda Piroska Vajda Piroska

Az igazgatónő elmondta, csatlakozva a nemzetközi felhíváshoz, az elmúlt tanévben az iskola valamennyi diákja megtanulta Sri Chinmoy egyik békéről szóló dalát, amit felvételen is rögzítettek és ebből készítettek egy kisfilmet. Ezzel a filmmel nyerték el az első helyezést. Az ünnepélyes díjátadót hétfőn, a béke világnapjához igazítva az iskolában tartották. Az eseményen az Egységszív Alapítvány munkatársai, Csornai Kinga és Szauter Erzsébet, valamint két önkéntes, Győri Nagy Katalin és Czeglédi Barna adták át a díjat és Sri Chinmoy egyik festményét az iskolának – tudtuk meg az igazgatónőtől. A díjat Vásárhelyiné Ficsór Katalin igazgató-helyettes és Jankovszki Zoltánné igazgató vették át.

Fotó: Beküldött fotó Jankovszki Zoltánnétól azt is megtudtuk, hogy a nemzetközi békemissziót Sri Chinmoy békefilozófus indította útjára. Tanítványai központokat hoztak létre a világban, hatvan országban vannak jelen, köztük hazánkban is aktívan dolgoznak. Az alapítvány munkatársai abban bíznak, hogy az általuk szervezett programok – sportesemények, koncertek, kiállítások, humanitárius programok – segítik megéreztetni és elmélyíteni a gyerekekkel az összetartozás, a szeretet, a kreativitás és a béke érzését – fogalmazta meg a Jankovszki Zoltánné, a Darvas Általános Iskola igazgatója.

