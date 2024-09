A próbák ezen a héten már zajlanak a Ballószögi Kincsecskéknél, közben pedig nagy lelkesedéssel készülnek az őszi fellépésekre.

A Ballószögi Kincsecskék Görögországban, a népművészeti fesztiválon

Fotó: Beküldött fotó

Eseménydús nyári szünet

– Nagyon jól telt a nyár. Rengeteg erőt merítettünk a görögországi utunkból, sokat tanultunk a nyári táborokban, felléptünk az augusztus 20-ai ünnepségen, és hatalmas megtiszteltetésben lehetett részünk, vármegyei kitüntetést vehettem át szakmai munkánkért – összegezte az elmúlt heteket Trencsényi-Csiha Tímea, a Ballószögi Kincsecskéket működtető Ballószögi Csillagvár Művészeti Alapítvány vezetője.

Görögországban is táncoltak

A Kincsecskék haladó, azaz nagy csoportja júliusban Görögországban járt, egy népművészeti fesztiválra kaptak meghívást.

– Duplán jól éreztük magunkat. Nei Poriban gyönyörű táj fogadott minket, rengeteg kedves emberrel találkoztunk. Magyarok sokasága jött oda hozzánk a turisták közül, és mindig kérdezték, mikor láthatnak minket táncolni. A népművészeti fesztiválon való szereplés is szívünkhöz közel állt, nagyszerű érzés volt a gyönyörű tengerparton annyi ember előtt táncolni. Busszal mentünk 27 középiskolás fiatal táncossal. Bár az út hosszú, de a sok kellék és fellépő ruha végett nem mehettünk repülővel – mondta a tánccsoport vezetője.

A táborprogram egyben közösségépítő is

A nyáron Trencsényi család hangulatos kertjében a táncoknak helyet adó külső pavilonban folytak több korosztályban a táborok.

– Külön foglalkoztam a kicsikkel, az általános- és középiskolásokkal. Sokat táncoltunk, de a szórakoztató és játékos programokra is hagytunk időt. A táborok számunkra nemcsak a tanulásról szólnak, hanem a közösségépítésről is. Bár a Kincsecskéknél nincs nagy átjárás, inkább csak feljebb lépés a következő szintre, csoportba. Mindig vannak új gyerekek, akik ajánlás útján érkeznek hozzánk. Sőt az érettségi után is visszajárnak, ha vidéken tanulnak a szerdaiba nem, de a pénteki próbákra eljárnak – tette hozzá.

Kezdődnek a próbák

Színes volt Ballószögön az augusztus 20-ai ünnepi fellépésük, amikor több erdélyi és lengyel néptánccsoporttal, valamint a helyi népdalkörrel közösen valósult meg a látványos gálaműsor.