Ballószögön, a polgármesteri hivatal előtt tartották meg a köszöntőket a helyi iskolások és óvodások körében.

A miniszter is együtt futott a Ballószögről rajtoló ultrafutókkal

Fotó: Bús Csaba

Kárpátaljáig futnak

Gui Angéla, az Egy Vérből Vagyunk Alapítvány alapítója elmondta: 10. alkalommal szervezték meg a jótékonysági sporteseményt. Ezúttal az ultrafutók és a hozzájuk csatlakozók Kárpátaljára, Nagydobronyba, az Irgalmas Samaritánus Gyermekotthon és Szent Mihály Gyermekotthon lakóinak visznek adományokat, többek között a Ballószögön összegyűlt tanszereket és az alapítvány jóvoltából mindenkinek sportcipőt.

Az összefogás csodákra képes

A távolság közel 400 kilométer, melyet négy nap alatt tesznek meg. Gui Angéla hozzátette: az összefogás csodákra képes. Külön kiemelte Somogyi Lajost, aki évek óta velük tart. Az első időszakban csak mint futót ismerte, nem tudta róla, hogy a nagyközség első embere. Így most nagyon nagy örömmel választották ki a start helyszínéül Ballószögöt, az itt élők adományát pedig nagy szeretettel fogadták.

Magyarságunk fontos

Gui Angéla barátjaként köszöntötte az eseményre érkező Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős minisztert, aki beszédében a magyarság fontosságát hangsúlyozta, hiszen egy nemzetért tartozunk felelősséggel. A ballószögi diákok ugyanolyan fontosak, mint a nagydobronyiak. Értjük, érezzük, mit jelent egy vérből valónak lenni. Ráadásul olyan határon túli, magyar lakta helyre viszi most az alapítvány az adományt, ahol a legszívszorítóbb a helyzet, a háború által megtépázott gyerekekhez.

Ajándék Ballószögről

Somogyi Lajos, Ballószög polgármestere idén is csatlakozott a jótékonysági eseményhez. Kecskemétig futva, onnantól kerékpárral tart az ultrafutókkal egészen Nagydobronyig. Az indulás előtt átadta a település tanszeradományát, és elmondta, a korábbi években is többször támogatták a kárpátaljai gyerekeket. Az adomány mellett a jótékonysági futással egy időben véradást is tartanak a nap folyamán a faluházban.