Bács-Kiskun vármegyében is fontos az árvízvédelem, ahogyan arról már mi is beszámoltunk, Bajánál 960 centiméternél tetőzhet a Duna, ezáltal több terület is víz alá kerülhet. Nemcsak a bajai önkormányzat és cégek, de egyéb más települések is összefogtak. Információink szerint csütörtökön több kecskeméti cég dolgozói is Bajára utaznak, hogy önkéntesen segítséget nyújtsanak a helyieknek.

Árvízvédelem: fontos a megfelelő ruházat a segítő hősöknek

Fotó: Vizi Zalán

Fontos azonban felhívni arra a figyelmet, hogy a homokzsákok cipelése és az árvízvédelmi munkálatok során a nem megfelelő ruházat baleset- és sérülésveszélyes lehet. A legfontosabb talán a megfelelő lábbeli kiválasztása. Többféle csizma létezik, amely alkalmas lehet a partoknál dolgozók számára.

– Vannak gumicsizmák, ám manapság egyre elterjedtebbek a habcsizmák, amelyek akár 35 százalékkal könnyebbek, így lényegesen könnyebb bennük dolgozni – mondta hírportálunknak Budai Mónika, a kecskeméti ZöldKéz munkaruhabolt vezetője.

– Ajánlott a téli munkálatokhoz, illetve most aktuálisan az árvízvédelem során olyan csizmát hordani, amelynek kivehető a bélése, hiszen az mosható, ezáltal hosszabb az élettartama. Ezek a habcsizmák mínusz 30 fokig megállják a helyüket – mondta a szakember, hozzátéve, a csizma orrvédelme is nagyon fontos, hiszen a leeső tárgyak ellen védenie kell a lábat a cipőnek.