– A szerdai naptól fizikális zárást végzünk a Petőfi-szigeten és a Dunafürdőn – fogalmazott Bokányi Zoltán, a Bajai Polgárőrök Egyesületének elnöke csütörtökön.

Sokan jelentkeztek, hogy segítsenek az árvízi védekezésben

Fotó: Pozsgai Ákos

Mint hozzátette, a Bajai Polgárőr Egyesület 34 fős tagságából 11 fő azonnal tudott jönni a felhívásra és a napokban szolgálatba tud lépni.

– A többiek a későbbiekben lépnek be, mert ők a munkahelyükről jönnek el, szabadságot kell kikérniük. Illetve van olyan tagunk is, aki most érkezett haza a nyaralásról, hamarosan csatlakozik hozzánk a munkálatokba – mondta Bokányi Zoltán.