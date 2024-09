A diákok is kiveszik a részüket a munkából

A Szent László Általános Művelődési Központ diákjai szerdán és csütörtökön segítették az árvízi védekezést. Lelkesek voltak a fiatalok, akik szerdán kint voltak, közülük szinte mindenki csütörtökön is eljött, de voltak újak is. Hajdók Róbert igazgató hangsúlyozta: a fiatalok átérzik az árvízi védekezés súlyát, másrészt jó csapatépítés is zajlik a gátakon.

– Tegnap az Ifjúsági Szálló udvarán voltunk nyolcvanan. A katasztrófavédelem munkatársai és a tűzoltók végzik a szakmunkát, ők azok, akik a homokzsákokat a megfelelő helyre helyezik el. Rengeteg homokzsákra van szükség, ehhez kellett a gyerekek kézimunkája, hogy azokat megtöltsék és a megfelelő helyre eljuttassák – mondta Hajdók Róbert.

Közel 400 gyerek dolgozott délelőtt a gátakon, a Szent László Általános Művelődési Központ és a III. Béla Gimnázium diákjai is lapátolták a homokot, töltötték a zsákokat.