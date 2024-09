A katasztrófavédelem, a honvédség munkatársain kívül polgárok ezrei erősítik ezekben az órákban is a gátakat. Nagyon sok olyan önkéntes is segít a homokzsákok töltésében és elhelyezésében, akik nem a parti településeken élnek.

Fehér Béla, Tóth Róbert, Nagy Ferenc, Gubán Gyula és Varga Albert lapátolták tele a zsákokat az árvíz elleni védekezéshez

Forrás: Beküldött fotó

Akasztóról szerdán öt ember dolgozott a zsákok megtöltésén a hartai partszakaszon az árhullám elleni védekezésben. Kecelről is érkezett egy autónyi csapat. Akasztóról Fehér Béla, Tóth Róbert, Nagy Ferenc, Gubán Gyula és Varga Albert lapátolták tele a árvízi homokzsákokat másokkal együtt a folyam partján. Hírportálunk kérdésére Gubán Gyula, aki Akasztó hegyközségi elnöke elmondta, hogy Hartával a településének szoros a kapcsolata. Nagyon sokan nősültek oda, maguk gyakran látogatnak egymás rendezvényeire. Így az akasztóiak ott vannak a hartai kolbásztöltő fesztiválon, és a halászléfőző ünnepen is. A hartaiak az akasztói kései szüreten vagy a borversenyen is részt vesznek.

– Nem csak akkor kell a kapcsolatokat ápolni, amikor ünnep vagy mulatság van, hanem akkor is, amikor a szomszédban baj van. A mostani helyzet ilyen. A csapatunk szerdán dolgozott, amennyiben sürgős igény lesz rá, akkor újból kocsiba ülünk, hogy segítsünk – mondta Gubán Gyula.