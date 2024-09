Mentik a vadállományt, leállt az erdei vasút és elmaradnak az Ökoturisztikai programok is. Mint ismeretes, a Duna vízgyűjtő területén rövid idő alatt lehullott nagy mennyiségű csapadék árhullámot indított el. Mint a társaság közleményéből kiderül, erdőlátogatási tilalmat rendelt el szeptember 18-tól határozatlan időtartamra a közvetlen életveszély elhárítása és a vad védelme érdekében. A tiltás vonatkozik a teljes Gemenci erdőre, valamint a Mohács és Paks környékén, a Duna hullámterében lévő erdőterületekre és az erdőterületek közötti egyéb, erdőgazdálkodási tevékenységet szolgáló földterületekre is.

Árhullámra készülnek a Gemencben is

Fotó: Ökoturisztikai Központ Gemenc / archív-felvétel

Az árhullám erős sodrású lesz

A társaság leállítja a Gemenci Állami Erdei Vasút közlekedését, bezárják a pörbölyi Ökoturisztikai Központot is, valamint elmaradnak az ökoturisztikai programok és a hétvégére tervezett erdei vasúti nap is. Az erdőlátogatási tilalmat a közvetlen életveszély elhárítása érdekében rendelték el. A felázott erdőtalaj és a fakidőlések kockázata jelentősen megnőtt, valamint a nyári gátak töve is felázott, ami miatt a hullámtéren belüli időszakosan ármentett területekre is betörhet a víz. A vészhelyzetet tovább fokozza, hogy a Duna gyors emelkedése miatt a területen a víz erős sodrású lesz.

Tilos a Gemenci erdő nyugati határán található, a Duna jobb parti árvízvédelmi töltésén, Pörböly és Keselyűs között tartózkodni, kizárólag a védekezésben részt vevő szakemberek használhatják a védműveket.