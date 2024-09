– A foglalkozás keretében a felelős állattartásról hallottak a gyerekek, és volt kérdezz-felelek is, ahol a jó válaszért cserébe Marcus, a csehszlovák farkaskutya mutatott be trükköket – mondta el Szabó Attila, az Argos Állatvédelmi Egyesület vezetője. Emellett megmutatták mit tanulhat meg egy kutya 5 hét alatt, majd mintegy 20 diák állt be a kutyákkal az alap engedelmességi feladatokat elvégezni.

Több száz diáknak tartott előadást az Argos Állatvédelmi Egyesület Lajosmizsén

Fotó: Argos Állatvédelmi Egyesület