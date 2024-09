Az 50 évvel ezelőtt, még a Kertészeti Egyetem Kecskeméti Főiskolai Karán diplomázott szakembereket dr. Palkovics András dékán köszöntötte, kiemelve vitalitásukat és kezdetek óta tapasztalt szakma iránti elhivatottságukat. Emlékeztetett arra, hogy a gyökerek ápolása nagyon fontos az életben, és az aranydiploma átadása is egy ezt szolgáló esemény.

29 öregdiák vehette át aranydiplomáját Kecskeméten

Fotó: Horváth Péter

Dr. Fülöp Tamás rektor hangsúlyozta, hogy szívükön viselik diákjaik sorsát, s igaz ez a fél évszázaddal ezelőtt végzett öregdiákokra is. A rektor elmondta, hogy az egyetemen tanulmányaikat megkezdők száma idén meghaladja a kétezret, köztük szép létszámban külföldi diákokkal. A Kertészeti és Vidékfejlesztési Karon is 250 új diák kezdi meg egyetemi tanulmányait, és a felsőbb évfolyamokkal együtt mintegy félezer agrárszakember oktatása folyik a karon. Fülöp Tamás elmondta, hogy 1974 óta az egész Alföld, Kecskemét, és persze az egyetem is hatalmas átalakuláson ment keresztül, amihez az aranydiplomások is hozzájárultak, csakúgy, mint ahhoz, hogy az intézmény elismert helyet vívott ki az agrárképzés területén. A rektor felidézte az 1974-es esztendő főbb hazai és világeseményét, és elhozta a Petőfi Népe az évi szeptember 4-i számát, melyben a Kecskeméti Kertészeti Napokról szóló tudósítás olvasható.

A rektor kiemelte az akkori tanárok szerepét is, akik az értékteremtő oktatási folyamatban nem csak tudást adtak át a hallgatóknak, hanem emberi és erkölcsi értékeket is, és hangsúlyozta azt, hogy az öregdiákok példaképként szolgálnak a jelen hallgatói számára is.