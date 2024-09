Kedden is sok volt a nézelődő a Sugó-parton. Diákok, idősek sétálgattak, csodálták a Duna és a Sugovica nagyságát. A Halászparton még sekély a víz, a Sugovica sétányt is ellepi a víz, de a töltésen, a kerékpárúton már lehet sétálni. A Türr-emlékműhöz vezető sétány még le van zárva.

Lassú apadás várható a Dunán

Fotó: Márton Anna

A vártnál lassabban zajlik az apadás

Telek Zoltán közbiztonsági referens hírportálunknak elmondta, hogy a Nagy-Pandúr szigeten, a Futrinka utca végénél még mindig átfolyik a víz. Mindkét oldalon víz van. A Herceggödör területén az ingatlanokat is ellenőrizték a rendőrök. – A Veránka-szigetet is megnéztük, az étteremben van egy kis víz. Elindult az apadás, de lassabban zajlik, mint azt vártuk. Holnap reggel hét órára lesz 900 centiméteres a víz, addigra megy vissza ez a 919-920 centiméteres szint. Ez azt jelenti, hogy elég lassú az apadás. A Nagy-Pandúr szigeten várhatóan péntek körül indul meg az apadás, úgy, hogy már a Daru utcába be lehessen menni. A Futrinka utca teljesen járható lesz péntekre – mondta a szakember.