Minden évben nagy ünnep a Nem adjuk fel! Idős ellátást nyújtó és Hagyományőrző Egyesület életében a Barátság Napja, melyre immár hagyomány számukra, hogy vendégeket is hívnak. Ezúttal a napokban megtartott rendezvényükön a pátyi lakóotthon delegációját látták vendégül, akiknél tavaly az ágasegyházi idősek jártak.

Az ágasegyházi idősek megünnepelték a Barátság Napját

Fotó: Beküldött fotó

Ajándék zenei műsor

Berzsenyi Gabriella, az egyesület elnöke elmondta: nagyon jól sikerült a találkozó, a vendégek nem mindennapi ajándékkal lepték meg őket, az MPZ zenekar műsorával. Fantasztikus hangulatot teremtettek, még közös éneklésre is invitálták a résztvevőket, akik örömmel csatlakoztak az ismert dalok refrénjeihez. A hangulatot Szalóki Anett énekesnő fokozta, aki közvetlen, kedves személyiségével azonnal elnyerte a közönség tetszését.

Az egyesületet ismert zenészek is támogatják kulturális és zenei műsorokkal, több alkalommal fellépett már az ágasi idősek rendezvényein Vörös István énekes, gitáros, zeneszerző, szövegíró, hangszerelő, valamint St. Martin zeneszerző, zenész, előadóművész, szaxofon- és pánsíp művész és Fekete Attila zenész. E sort gazdagítja a jövőben Szalóki Anett.

Finom ebéd és ajándékozás

Az ízletes közös ebédet most is tiszteletbeli klubtagjuk, Berzsenyi István főzte meg. A gulyáslevest desszertként vargabéles és csokiöntetes fagyi követett.

A Barátság Napja alkalmából az ágasi idősek saját készítésű ajándékokkal készültek, így a pátyi vendégek kézműves, horgolt szívecskékkel és mécsestartóval térhettek haza, melyek jó ideig biztosan emlékeztetik őket e hangulatos eseményre.

Lovaskocsikázás a községben

További meglepetésként a házigazdák lovaskocsis településbemutatót szerveztek számukra. Bemutatták a község nevezetességeit. Sőt egy váratlan plusz program is született. Tarcsi László, a klub állandó támogatója nem csak lovaival nyűgözte le a vendégeket, hanem emberségével, segítőkészségével is. Történt ugyanis, hogy a kísérő személyautók a nagy homokban elakadtak, és László saját traktorával húzta ki valamennyit a homoktengerből. A vendégek nagy élvezettel néztek végig az eseménysort, először azt hitték ez is a műsor része.