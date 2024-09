Ahogyan arról már korábban beszámoltunk, elkészült a Kecskemét és Nagykőrös közötti útszakasz felújítása. Az Építési és Közlekedési Minisztérium tájékoztatása szerint a beruházás célja az volt, hogy a főút mintegy 10 kilométer hosszúságú szakaszának jelentősen leromlott állapotú burkolatát megerősítsék, illetve a Kecskemét-katonatelepi szakaszon a városrész folyamatos fejlődése miatt az ott élők bejutását gyorsítsák a 2x2 sávra történő bővítéssel.

Elkészült a 441-es főút Kecskemét és Nagykőrös közötti szakaszának felújítás

Fotó: Bús Csaba

A teljes szakaszon a 10 darab útcsatlakozást építettek ki. A 441-es főúttal párhuzamosan kerékpárutat, szervizutakat, illetve Katonatelepen hat jelzőlámpás, három járműosztályozós csomópontot és egy jelzőlámpával biztosított gyalogátkelőhelyet alakítottak ki.

A főút Kecskemét és Nagykőrös közötti szakaszának munkálatai befejeződtek. Az érintett szakasz továbbra is munkaterületként üzemel, ezért a 40 kilométer/órás sebességkorlátozás továbbra is érvényben marad mindaddig, amíg a terület közútkezelőnek történő visszaadása meg nem történik. Erre várhatóan 2024. szeptember közepéig sor kerül. A Kecskemét és Nagykőrös közötti 2x1 sávos felújított szakasz is már teljes hosszában járható, azonban ezen szakasz is munkaterületként üzemel, tehát a 60 kilométer/órás sebességkorlátozás továbbra is érvényben marad.

Az ideiglenes forgalomkorlátozásokat előreláthatólag 2024. szeptember 15-ig megszüntetik.

A forgalmi rendben jelentősebb változás a katonatelepi szakaszt érintően történt, ugyanis a Kecskemét-tábla kikerült Katonatelep Nagykőrös felőli oldalára, és innentől 50 kilométer/órás sebességkorlátozással tudnak a közlekedők haladni, valamint az eddigi egy jelzőlámpa helyett majdnem minden csomópontban jelzőlámpa szabályozza a közlekedést. A gyalogosok átkelésére a felújítás előtt egy csomópontban, azaz az iskolánál volt lehetőség, erre mostantól minden jelzőlámpás csomópont lehetőséget biztosít.