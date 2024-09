Több helyen működött az évtizedek alatt

A postaügynökség működéséhez először Wéber Aladár gyümölcs- és szőlőtermelő nagygazda biztosított helyiséget. Később Sándor Elek fűszerkereskedésében működött az ügynökség. A helyi postai feladatok ellátásának felelőse több mint 30 évig Sándor Elekné volt, kezdetben postaügynökként, 1944-től postamesterként, 1949-től pedig állami postahivatal-vezetőként.

Szombaton és vasárnap is nyitva

A postahivatal az 1940-es évektől nemcsak munkanapokon, hanem szombaton és vasárnap délelőtt is nyitva tartott, a telefonálás és táviratozás lehetőségét is biztosítva. 1971. augusztus 1-jétől eltörölték a posta vasárnapi nyitva tartását. A posta bejárata mellé a falra nyilvános segélykérő telefon került. Az 1970-es évek végén a szombati nyitva tartás is megszűnt.

Odaadó postások

A hatvanas évek közepén Sándor Elekné Filus Ferencnének adta át a postahivatal vezetését. 1968-tól 1983-ig Potz Lajosné vezette a posta munkáját. Utána 1997-ig B. Tóth József állt a ballószögi posta élén, majd 2014-ig Esztergomi Anikó irányította a postahely dolgozói kollektíváját. A ballószögiek osztatlan elismerését a belső szolgálatot teljesítő dolgozók közül különösen Varga Józsefné és Szabóné Kása Irén, a kézbesítők közül pedig Tóth Sándor – aki később Ballószög Díszpolgára lett , valamint Gömöri Ferencné odaadó munkája érdemelte ki.

A kiállítás két hétig látható

A faluház galériáján – a Dél-alföldi Postatörténeti Alapítvány által készített – kiállítás a magyar és a ballószögi posta történetét, valamint Kass János Kossuth-díjas grafikusművész bélyegjeit és bélyegterveit tárja az érdeklődők elé. Részletesen a közönségnek Tóth László, az alapítvány kuratóriumának elnöke mutatta be. A tárlat szeptember 24-ig tekinthető meg.