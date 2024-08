A részletekről a Wojtyla számolt be szerkesztőségünknek. A megemlékezésen Farkas Pál, a Wojtyla programszervezője mondott köszöntőt, majd Agócsné Kubics Judit pénzügyi vezető méltatta dr. Andrássy Ákos munkásságát. Elmondta: az építészmérnöki hivatást családjában egyedül ő választotta, s bár pályája során adódtak nehéz időszakok is, összességében rendkívül termékeny szakmai pályafutást tudhatott magáénak, melyet a teljesség igénye nélkül például a Piramis Udvarház, a Central Passage, illetve a Centrál Lakópark fémjelez Kecskeméten. Dr. Andrássy Ákos vállalkozásában – az 1987-es indulást követően – voltak olyan évek is, amikor egyszerre száz embernek biztosított munkát és ezzel együtt megélhetést.

Dr. Andrássy Ákos okleveles építészmérnök, közgazdász, vállalkozó, a kecskeméti Wojtyla Barátság Központ állandó támogatójára emlékeztek meg

Fotó: Wojtyla Ház

A megemlékezésen az Andrássy lányok azt hangsúlyozták, édesapjuk mindig úgy segített, hogy soha nem verte nagy dobra. E hagyományt szeretnék tovább éltetni, ennek megfelelően a Wojtyla Ház nehézsorsú rászorultjai ezután is számíthatnak az Andrássy családra.

Farkas P. József, a Wojtyla Barátság Központ igazgatója hozzászólásában kiemelte, dr. Andrássy Ákoshoz több évtizedes ismeretség fűzte, mely akkor kezdett virágozni, amikor még ő adta ki a Kecskeméti Lapokat, majd később a Wojtyla ház 2005-ös megalapítása után fordult igazán gyümölcsözőre.

A megható esemény zárásaként az építész-vállalkozó özvegye egy képet vett át Farkas P. Józseftől. A Wojtyla vezetője e gesztussal kívánta kifejezni örök háláját dr. Andrássy Ákos gondoskodó szeretetéért.