– Tegnap 30, ma 35 gyermek érkezett hozzánk. Ennek örülök, hiszen hat évvel ezelőtt sikerült megvalósítani a központot az önkormányzat segítségével, most látszik ennek a gyümölcse. Egész nyáron folyamatosan jönnek a gyerekek, akiknek vízbiztonsági előadásokat tartunk. De nemcsak előadást tartunk, hanem a Biztonságos Város programon belül több helyen folyamatosan láthatóak a filmjeink – mondta Szatmári Zsolt, a Havária Katasztrófavédelmi Egyesület elnöke.

Szatmári Zsolt a Havária Katasztrófavédelmi Egyesület elnöke tartott előadást a gyerekeknek

Fotó: Márton Anna

Egy cselgáncscsoport volt a központban ottjártunkkor, nekik vízi állatvédelemről és vízi környezetvédelemről beszélt. – Ilyesmiről sehol nem tartanak előadást. Elmondtam a gyerekeknek, hogy a vízi élőlények is ugyanúgy családban élnek, vannak szüleik. A szülők szeretik a gyermekeiket. Ugyanúgy barátkoznak és szeretnek, gondoskodnak egymásról, védik egymást. Bizalommal fordulnak egymáshoz. Ezeket rövid kisfilmekben mutattam be, amit búvárok vettek fel a víz alatt. Láttak olyan részt, ahol a teknős megmenti a társát, vagy egy beluga kihozza egy kislány mobiltelefonját, ahogy a bálnákat simogatják. Lehetett látni, hogy a vízi élőlények szeretik, amikor megérintik őket és szeretetteljesen viselkednek velük szemben és a kisgyerekek megértették ezt. Nemcsak az emlősállatokra, hanem a vízbe élő állatokra ugyanúgy oda kel figyelni, mert érző lények és róluk is gondoskodnunk kell. Nagyon fontos, hogy szeretetteljesen viselkedjünk velük – fogalmazott az elnök.

Az előadó felhívta a gyerekek figyelmét arra is, ha idén egy adag fagyiról lemondanak az állatok védelmében, az sokat jelent az állatvédőnek.

Szatmári Zsolt másik előadása a vízi környezetvédelemről szólt. Ezúttal búvárok által felvett videókat nézhettek meg a gyerekek. – Öt évvel ezelőtt a Tisztítsuk meg Magyarországot az illegális szeméttől programban részt vett az egyesületünk és a Sugovicából hat konténernyi szemetet gyűjtöttünk össze. A mikrohullámú sütőtől, a húsdarálón, gumiabroncson keresztól mindenfélét találtunk a vízben. Sajnos olyan filmet is láthattak a gyerekek, ami bemutatja, hogy mennyi szemetet dobnak a tengerbe, és ez mennyire ártalmas a vízben élő élőlényekre – részletezte Szatmári Zsolt. A foglalkozásokon megbeszélték a gyerekekkel a helyes és helytelen viselkedéseket.