Az országosan is ismert szecessziós városháza az egyik legfontosabb jelképe Kiskunfélegyházának. 1909-1911 között Vas József mérnök tervei alapján épült. Az épület Lechner Ödön a szecesszió nemzetközi rangú magyar építészének sajátos díszítőelemeit tükrözi. A falakon magyaros ornamentika látható. A szecessziós homlokozatdíszítés színes majolikáját Zsolnai Vilmos pécsi gyárában készítették. Eredetileg nem tornyosra tervezték az épületet, ennek tervezője Morbitzer Nándor volt. A díszterem motívumaira a színes, természetet stilizáló formakincs jellemző. Nagyméretű félköríves ablakait színes mozaiküveg díszíti. A gazdagon díszített impozáns épület kivitelezéséről folyamatosan hírt adott a helyi újság. Ezekből a cikkekből idézünk most.

Száztizenöt éve, 1909. augusztus 22-én kezdődött el a szecessziós városháza építése Kiskunfélegyházán

Fotó: Bús Csaba

A tervek bemutatása

„Dr. Molnár Béla polgármester bemutatta a tanácsnak Vas József műépítésznek a városháza építéséről készített tervét, amely szerint az a Kazinczy utcában is két emeletesre lenne kiépítve egészen a raktárhelyiségekig és a meglévő pénzünk fedezné is ennek a költségeit. A tanács megbízta Vas Józsefet a részletes tervek kidolgozásával, amelyeket aztán a februárban fog bemutatni a közgyűlésnek.” (1909 .01. 03)

Helyi mesterek alkalmazása

„Tetemes összeg, 336 000 korona lett a különféle munkákra előirányozva. Hányan találnak itt munkát s becsületes megélhetést, ha helyi vállalkozók nyerhetik azt el! Egyes iparosaink, vállalkozóink több munkát készítettek már a városnak, ismerjük őket, tudjuk, hogy meg is bízhatunk bennünk, éppen ezért vegyük tekintetbe még a fentebb felhozottakat is, és hassunk oda, hogy városunk képviselő-testülete nemcsak a most épülő városháza, hanem minden középítkezésnél, vagy más ipari munkánál és anyagszállításnál a helyi iparosok és kereskedők ajánlatait fogadja el.” (1909. 02. 07.)

Megszületett a megállapodás

„Pénteken délelőtt igen zajosan folyt le a közgyűlés. Harmadfél órai vita után tudtak csak megállapodni a városháza építése ügyében. Az előadó mérnök a tanács azon ajánlatát terjesztette elő, hogy a közgyűlés Merbl Andor építő vállalkozóra bízza a városháza építését, minthogy Merbl az összes munkákat a félegyházi iparosokkal fogja végeztetni, kikkel a szerződést már meg is kötötte,tehát a 334 000 korona nagy része itt fog maradni.” (1909. 03. 07.)